Sabato 28 maggio dalle 10 alle 19.30

C’è attesa per ‘diSEGNI’ Festival di Piccola Artèmisia, che sabato 28 maggio, dalle 10 alle 19.30, si svolgerà in piazza Aldo Moro. Al centro della manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con Piccola Artèmisia, il nuovo centro educativo del Comune, e rivolta a bambini e ragazzi ci saranno libri, fumetti e manga con la presenza di stand, laboratori creativi, giochi, letture, incontri e interviste con autori. Già numerose le prenotazioni pervenute per gli eventi che richiedono l’iscrizione obbligatoria.

Di seguito il programma completo del Festival ‘diSEGNI’:

ore 10-19.30 Piccola Artèmisia stand -punto info; ore 10-11.30 ‘Manga e Mangaka’ workshop di disegno e incontro con Caterina Rocchi fondatrice di ‘Lucca Manga School’-sala consiglio comunale (iscrizione obbligatoria massimo 40 ragazzi al link https://www.eventbrite.it/o/ comune-di-capannori- 46425699853); ore 11.30-12.15/12.15-13 ‘Disegna il tuo mostro’ master class con Katja Centomo, autrice del fumetto ‘Monster Allergy’ – sala consiglio comunale (iscrizione obbligatoria massimo 60 ragazzi per turno al link https://www.eventbrite.it/o/ comune-di-capannori- 46425699853); ore 11.30 ‘In compagnia di Arturo Buio‘ intervista e lettura animata con Sheila Bandini, autrice del libro ‘Arturo Buio’; ore 10-19.30 ‘Avventure di carta: tra immagini e parole’ letture e laboratorio creativo a cura di Artebambini; ore 11-12 ‘Letture piccine picciò’ letture ad alta voce a cura delle lettrici volontarie del progetto ‘Nati per leggere’; ore 10-19.30 Interviste con gli autori a cura dei giovani del progetto ‘Tutor’; ore 10.30-12.30 ‘Lucca gioca con la città’ con Matteo Mattei ideatore del gioco; ore 10-12.30 “Gerardo il fenicottero’, laboratorio di lettura con l’autore Nicola Del Debbio e l’illustratore Gabriele D’Arata; ore 10-19.30 “Biblioteca itinerante in natura’, letture a cura dell’associazione ‘Piccole Radici’, ore 15-19 ‘RelazionARTI, gioco interattivo e relazionale di Street Art a cura di Martina Zipoli; ore 15.30-16.30 Caterina Costa, intervista e lettura con l’autrice e fumettista di ‘Io, i miei mostri e me’; ore 16.30-17 ‘Celeste Belcari’ intervista e lettura con l’autrice del libro ‘Il peso delle ali’, ore 16.30-17.15/17.30-18.15 ‘Giochi e risate. Come nasce una freddura’ laboratorio e incontro con Pera Toons- sala consiglio comunale (iscrizione obbligatoria, massimo 60 ragazzi per turno al link https://www.eventbrite.it/o/ comune-di-capannori- 46425699853): ore 18.30 Teo Benedetti, intervista e lettura con l’autore del libro ‘La vendetta del bosco’.

Tulle le iniziative sono gratuite. Le iscrizioni sono aperte fino a domani (27 maggio). Per informazioni tel 0583 428321, piccolaartemisia@comune. capannori.lu.it.

Il festival è organizzato da Consorzio Zenit e Società Cooperativa La Tenda e vede la collaborazione di Artebambini, Lucca Manga School, Libreria Bella Storia, Libreria Pensieri Belli e Libreria Fuori Porta.

Capannori, 26 maggio 2022