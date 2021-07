ATTENZIONE PIÚ ALLERTE in ordine cronologico.

EMISSIONE ALLERTA CODICE COLORE GIALLO – per RISCHIO TEMPORALI FORTI dalle ore 00.00 Domenica, 01 Agosto 2021alle ore 14.00 Domenica, 01 Agosto 2021

EMISSIONE ALLERTA CODICE COLORE GIALLO – per RISCHIO MAREGGIATE

dalle ore 15.00 Domenica, 01 Agosto 2021 alle ore 23.59 Domenica, 01 Agosto 2021

FENOMENI PREVISTI

Sabato tendenza a calo della pressione e moderato rinforzo dei venti meridionali. Nella notte tra sabato e domenica e nella prima parte di domenica transito di una perturbazione più attiva sulle zone centro settentrionali con temporali e forti venti di Libeccio.



PIOGGIA: Nella prossima notte e fino alle prime ore della mattina di domenica, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone di nord ovest, in rapido trasferimento alle zone interne centro-settentrionali; nel corso della mattina e nel pomeriggio residue precipitazioni sparse sui nord ovest (in particolare rilievi), molto isolate altrove. Cumulati significativi sulle zone settentrionali. Cumulati massimi fino a elevati sul nord ovest, più probabili sui rilievi, sulle restanti zone centro settentrionali non elevati. Intensità oraria fino a molto forte.

TEMPORALI: a partire dalla prossima notte possibili temporali sparsi, localmente forti, a partire dalle zone di nord ovest e in estensione alle restanti zone centro settentrionali. Nel corso della mattina di domenica i fenomeni tenderanno a divenire più isolati. Possibili grandinate e forti raffiche di vento.



VENTO: Domani, domenica, venti forti di Libeccio sul litorale centro settentrionale e sull’arcipelago a nord di Capraia, sui crinali appenninici e sui versanti sottovento ad essi.

MARE: Domani, domenica, mare molto mosso, tendente ad agitato dal pomeriggio, sui settori settentrionali e al largo.