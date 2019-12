ATTENZIONE PIÚ ALLERTE in ordine cronologico.⚠️🔶

🔶🔶🔶 EMISSIONE ALLERTA CODICE COLORE ARANCIONE – per RISCHIO MAREGGIATE in corso fino alle ore 08.00 Lunedì, 23 Dicembre 2019 🔶🔶🔶

⚠️⚠️⚠️ EMISSIONE ALLERTA CODICE COLORE GIALLO – per RISCHIO MAREGGIATE dalle ore 08.00 Lunedì, 23 Dicembre 2019 alle ore 23.59 Lunedì, 23 Dicembre 2019 ⚠️⚠️⚠️

FENOMENI PREVISTI

oggi, sostenuto flusso occidentale in rotazione a nord ovest nella giornata di domani, lunedì. Mari ancora agitati o molto agitati con moto ondoso in graduale attenuazione da domani.

PIOGGIA: Oggi (domenica) residue precipitazioni sparse con cumulati non significativi sui rilievi meridionali.

Domani (lunedì) nulla da segnalare.

VENTO: oggi, domenica, venti di Ponente con raffiche molto forti in Arcipelago; forti o localmente molto forti su litorale centro-meridionale; fino a forti sulle zone interne del centro sud (specie zone collinari e montuose). Domani, lunedì, vento forte di Maestrale, su Arcipelago e costa centro meridionale (ancora temporaneamente molto forti fino alle prime ore della notte in Arcipelago e costa meridionale), ma in lenta ulteriore attenuazione nel corso della giornata.

MARE: Oggi, domenica mari agitati o molto agitati. Domani, Lunedì, mare ancora agitato, localmente molto agitato (specie al largo) fino alle prime ore del mattino. Generale attenuazione del moto ondoso nel corso del pomeriggio, fino a mari molto mossi in serata.

DESCRIZIONE DEGLI SCENARI DI EVENTO PREVISTI

MAREGGIATE

Criticità Giallo: Sono possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

Sono possibili localizzati e temporanei problemi ai tratti stradali a ridosso della battigia con localizzate interruzioni della viabilità. Sono possibili problemi o danneggiamenti agli stabilimenti balneari e alle attività marittime. Sono possibili ritardi nei collegamenti marittimi. Si possono verificare situazioni di locale pericolo per la balneazione, per la navigazione da diporto e per le attività sportive.

MAREGGIATE

Criticità Arancione: Sono previsti fenomeni pericolosi per l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi anche prolungati e danni consistenti su aree anche estese.

Sono possibili problemi ai tratti stradali a ridosso della battigia con interruzione della viabilità. Sono possibili danneggiamenti agli stabilimenti balneari e alle attività marittime. Sono possibili prolungati ritardi o interruzione nei collegamenti marittimi. Si possono verificare situazioni di pericolo per la balneazione, per la navigazione da diporto e per le attività sportive.