ATTENZIONE⚠️⚠️⚠️ Aggiorno sinteticamente sul “dopo frana” strada provinciale Valdarni.

1) Enel ha riconosciuto che l’evento è stato causato dalla rottura di una finestra di ispezione posta sul tunnel che collega il lago di isola Santa alla centrale idroelettrica di Torrite.



2) La provincia, prontamente intervenuta, ha subito avviato le procedure per la realizzazione dei lavori di somma urgenza necessari al ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

3) Il comune di Careggine ha accelerato al massimo i lavori per aprire la viabilità alternativa Careggine – Isola Santa che consentirà in pochi giorni di connettere nuovamente la Garfagnana alla Versilia.

4) I comuni interessati, l’Unione Comuni, la provincia e la Prefettura di Lucca hanno avuto assicurazione da Enel in merito alla sicurezza idraulica a monte e a valle dell’impianto in questione. Richiederanno comunque ad Enel di fornire precise spiegazioni in merito alle cause che hanno originato il guasto in modo da scongiurare simili disastri.

fonte MARIO PUPPA