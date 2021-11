ATTENTI AL LUPO

“Attenti al lupo” cantava il grande Lucio Dalla. Un titolo di assoluta attualità visto che in #toscana siamo di fronte a crescenti problemi connessi alle predazioni del bestiame allevato e alla percezione della presenza del lupo.

Proprio per questo la Regione Toscana ha istituito una “Task force lupo”. Uno strumento di coordinamento che sarà punto di riferimento per gli allevatori con l’obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili per prevenire e gestire le varie tematiche attinenti agli attacchi di lupi ai greggi.

Hai avvistato un #lupo?

L’indirizzo mail a cui scrivere è: lupo@regione.toscana.it.

Oppure si può farlo direttamente al numero della chat su whatsapp:

3666817138.

MARIO PUPPA