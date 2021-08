Attentato in cava a Gorfigliano, Lega ‘Atto ignobile’

FIRENZE – “Siamo vicini agli imprenditori di Minucciano – hanno commentato Elisa Montemagni e Riccardo Gavirani – vittime di un ignobile atto delinquenziale, perpetrato all’interno di una cava, che ha comportato un significativo danno economico, pari ad alcune centinaia di migliaia di euro”.

Così gli esponenti della Lega Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale, e Riccardo Cavirani, commissario provinciale del Carroccio di Lucca in merito al rogo doloso che ha distrutto quattro mezzi pesanti utilizzati per le attività estrattive all’interno della cava di marmo Carcarraia a Gorfiglianoin alta Garfagnana. “Un fatto che stigmatizziamo apertamente – aggiungono in una nota – che, purtroppo, avrà pure, probabilmente, forti ripercussioni negative per i lavoratori delle imprese coinvolte.

Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano velocemente ad individuare i colpevoli e che successivamente tali individui siano adeguatamente sanzionati per l’insano gesto”.

fontenoitv