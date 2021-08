Attentato all’aeroporto di Kabul, almeno 13 morti

L’aeroporto di Kabul obiettivo dell’Isis. E’ evidente la strategia di Talebani e terroristi per accelerare le operazioni di sgombero e soprattutto ostacolare la fuga dei profughi in pericolo perchè hanno collaborato con le forze occidentali. Una o due esplosioni sono avvenute nei pressi dell’aeroporto di Kabul sono state seguite da colpi d’arma da fuoco. Il presidente americano Joe Biden è stato informato e viene in questi momenti aggiornato sugli sviluppi dai vertici della sicurezza nazionale.

Sarebbero almeno 13 le vittime dell’attacco. Tra questi ci sarebbero dei bambini.

Lo riporta l’agenzia Reuters che cita un portavoce dei talebani secondo il quale ci sarebbero dei feriti nelle loro file. Tra i feriti tra cui anche dei militari americani, dei marines.

Nessun militare tedesco sarebbe rimasto ferito nell’attentato a Kabul. Lo scrive la Bild on line secondo cui “tre componenti della marina Usa e diversi soldati britannici sarebbero invece rimasti feriti

Il ministero della Difesa turco, citato dalla Reuters, dice che all’aeroporto di Kabul ci sono state due esplosioni, aggiungendo che non ci sono stati feriti nel contingente turco impegnato allo scalo. La doppia esplosione è stata confermata anche da fonti britanniche citate dal Guardian. Fox News, citando fonti di Capitol Hill, conferma una seconda esplosione a Kabul e parla di “attacco complesso”

Uno degli attacchi sarebbe stato compiuto da un attentatore che si è fatto esplodere in una zona chiamata “il canale”. Lo riferisce l’inviato di Skynews sul posto spiegando che si tratta di un’area appena fuori lo scalo dove migliaia e migliaia di persone aspettano che i loro documenti vengano esaminati. In questa zona, ha spiegato il reporter, operano principalmente le truppe britanniche.

Tutti i gate dell’aeroporto di Kabul dove da giorni venivano controllati i documenti di migliaia di civili in fuga dall’Afghanistan sono stati chiusi dopo l’attentato suicida

“Lasciate immediatamente gli ingressi dell’aeroporto”: è l’appello lanciato dall’ambasciata Usa a Kabul con l’appello ad evitare l’area