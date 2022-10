Associazione Culturale Dello Scompiglio Rassegna teatro ragazzi – Teatro C’Art PRESENTA Rosa

domenica 9 ottobre, ore 15.30 e ore 17.00

di e con Teresa Bruno

regia André Casaca

Domenica 9 ottobre, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), Teatro C’Art presenta Rosa, spettacolo di teatro ragazzi di e con Teresa Bruno, per la regia di André Casaca.

Uno spettacolo provocatorio che si muove sul filo sottile della comicità, interrogandosi sui desideri e sulle molteplici sfaccettature dell’identità di una donna. In scena, nei panni di un clown, Rosa dà voce al suo desiderio recondito di essere bambina, per poi far sbocciare tutta la sua femminilità esibendo le sue doti canore e la potenza dei passi del Flamenco.

Rosa gioca così con il suo corpo a 360° gradi, alterna scivolate e cadute clownesche a passi di danza imbizzarriti, improvvisazioni e poesia. Una semplice scenografia e pochi oggetti di scena diventano a tratti complici e a tratti nemici di Rosa, oggetti stravolti nella loro ordinarietà quotidiana dallo sguardo del clown.

Uno show intriso di un linguaggio non verbale, un grammelot che parla a tutti e dal quale emerge il lato buffo e allo stesso tempo delicato dell’essere umano.

Clown, danza, canto e mimo. Età consigliata: dai 3 anni in su

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l'elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All'interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all'Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l'omonima Associazione Culturale. L'Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all'aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (SPE). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio.org

Biglietti adulti: euro 7,00 | bambini 3-12 anni e over 65: euro 5,00

prenotazione obbligatoria

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti covid vigenti

Info e prenotazioni: biglietteria SPE – 0583971125 biglietteria@delloscompiglio.org

Addetta stampa Ass.ne Culturale Dello Scompiglio