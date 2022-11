Associazione Culturale Dello Scompiglio Rassegna teatro ragazzi – Presenta secondo pinocchio

Associazione Culturale Dello Scompiglio Rassegna teatro ragazzi – Presenta secondo pinocchio



domenica 20 novembre, ore 15.30 e ore 17.00

Compagnia Burambò Secondo Pinocchio

di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli

Domenica 20 novembre, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), Compagnia Burambò presenta Secondo Pinocchio, spettacolo di teatro ragazzi di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, ispirato alla vicenda del famoso burattino di legno.

In scena, Pinocchio racconta alcune parti della sua storia usando come controfigura una marionetta nata dalle mani del falegname Geppetto. Per andare incontro al babbo, Pinocchio affronterà il mare in tempesta scampando alle fauci del pescecane; approderà naufrago sull’isola delle api industriose, dove incontrerà il suo doppio, con il quale parlerà in segreto, come davanti allo specchio. Presto, gli affanni del padre saranno simili a quelli dei due animatori che si ritroveranno rincorrere Pinocchio e a fare mille raccomandazioni, puntualmente trasgredite dal monello di legno. Lo spettacolo racconta così le vicende più salienti tra le innumerevoli del romanzo originale facendone affiorare gli aspetti paradossali e realistici, che suscitano ilarità e commozione.

Spettacolo vincitore Premio Eolo 2012 come miglior spettacolo di teatro di figura vincitore del premio Festebà 2012

Teatro di burattini, pupazzi e attore. Età consigliata: dai 4 anni

–