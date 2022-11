Associazione Culturale Dello Scompiglio Rassegna teatro ragazzi – Nando e Maila presentano Sonata per tubi,

Associazione Culturale Dello Scompiglio Rassegna teatro ragazzi – Nando e Maila presentano Sonata per tubi,



domenica 6 novembre, ore 15.30 e ore 17.00

Nando e Maila

Sonata per tubi Arie di musica classica per strumenti inconsueti

di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria

aiuto alla creazione Marta Dalla Via, Federico Cibin

disegno luci e audio Federico Cibin

scenografie Ferdinando D’Andria

Domenica 6 novembre, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), Nando e Maila presentano Sonata per tubi, spettacolo di teatro ragazzi che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

In scena pezzi di tubo vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong.

Poi l’arrivo di una ragazzina, principessa moderna, sconvolge ogni armonia. Il mito principale degli adolescenti di tutto il mondo è quello dell’eroe. In ogni adolescente c’è, nella fantasia, nei pensieri e nelle zone più profonde dell’animo, l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di fuori della quotidianità, per diventare adulti.

Il circo alimenta la follia dei tre performer in scena, con clave che diventano sax e con diaboli sonori. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno a un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita adulta.

Circo. Età consigliata: dai 3 anni in su e per tutti

–

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (SPE). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio.org

—

Biglietti adulti: euro 7,00 | bambini 3-12 anni e over 65: euro 5,00

Prenotazione obbligatoria

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti covid vigenti

—

Info e prenotazioni: biglietteria SPE – 0583971125 biglietteria@delloscompiglio.org

Addetta stampa Ass.ne Culturale Dello Scompiglio

Angelica D’Agliano 339 8077411 | 0583 971612 | angelica@delloscompiglio.org