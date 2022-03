Associazione Culturale Dello Scompiglio

Rassegna teatro ragazzi

domenica 6 marzo, ore 15.30 e ore 17.00

Il Folletto e Margherita

con Marco Conti, Marzia Di Giulio, Lorenzo Di Matteo, Tiziana Di Nunno, Eva Genova

drammaturgia e regia Marialucia Carones | costumi Carla Marchini | musiche Silvia Giorgi

Il Folletto e Margherita, spettacolo di teatro ragazzi scritto e diretto da Marialucia Carones, con Marco Conti, Marzia Di Giulio, Lorenzo Di Matteo, Tiziana Di Nunno, Eva Genova. In scena la storia dei contadini Bob e Betty, che a causa del duro lavoro in fattoria hanno via via escluso dalla loro vita ogni cosa che non fosse finalizzata all’efficienza e alla produttività, e così anche un folletto della casa che animava le loro giornate. Domenica 6 marzo, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), Associazione A.R.PA . presenta, spettacolo di teatro ragazzi scritto e diretto da Marialucia Carones, con Marco Conti, Marzia Di Giulio, Lorenzo Di Matteo, Tiziana Di Nunno, Eva Genova. In scena la storia dei contadini Bob e Betty, che a causa del duro lavoro in fattoria hanno via via escluso dalla loro vita ogni cosa che non fosse finalizzata all’efficienza e alla produttività, e così anche un folletto della casa che animava le loro giornate.

Le cose cambieranno con l’arrivo inatteso della nipotina Margherita. La sua venuta sarà per i due contadini quel tramite, dapprima osteggiato e poi accettato, alla riconciliazione con il simpatico e birichino folletto e con la vita, messi entrambi alla porta senza un vero motivo.

Il coraggio di Margherita e la sua innocenza, complice l’aiuto del folletto, riporteranno finalmente alla fattoria quella poesia inconsapevolmente allontanata.

Teatro d’attore. Età consigliata: dai 7 anni e per tutti

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l'elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All'interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all'Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l'omonima Associazione Culturale. L'Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all'aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (SPE). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio.org

Biglietti adulti: euro 7,00 | bambini 3-12 anni e over 65: euro 5,00 – Prenotazione obbligatoria

La replica delle ore 17.00 verrà eseguita solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

Informazioni

Gli appuntamenti si svolgeranno in ottemperanza alle ultime disposizioni in termini di sicurezza e di distanziamento sociale. Si ricorda che dal 10 gennaio 2022, ai sensi del D.L. 221/2021, per accedere alle aree espositive ed in generale ad ogni altra attività culturale sarà necessario poter esibire il Green Pass RAFFORZATO (avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione) ai sensi del D.L. 172/2021. Inoltre per assistere agli spettacoli teatrali (sia all’aperto che al chiuso) è necessario l’utilizzo delle mascherine FFP2.

Info e prenotazioni: biglietteria SPE – 0583971125 biglietteria SPE – 0583971125 biglietteria@ delloscompiglio.org

