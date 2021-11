Associazione Culturale Dello Scompiglio-Giallo Mare Minimal Teatro Le avventure di pesce Gaetano

Domenica 7 novembre, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), Giallomare Minimal Teatro presenta Le avventure di pesce Gaetano. Lo spettacolo di teatro ragazzi, di e con Vania Pucci e arricchito dai disegni di sabbia e dalle animazioni digitali di Ines Cattabriga è ispirato al libro Il pesciolino nero di Samad Behrangi. In scena la storia di Gaetano, un pesciolino curioso dalla grande coda, che sogna di fare un viaggio alla scoperta del mondo. Un giorno il piccolo Gaetano decide di partire gettandosi nella cascata. Con questo atto di coraggio comincerà il suo cammino che lo porterà nel ruscello, poi nel fiume e infine nel mare. Nel suo lungo viaggio Gaetano farà molti incontri, alcuni paurosi e altri piacevoli, grazie ai quali imparerà a difendersi, a trovare nuovi amici e a non aver paura. Alla fine Gaetano ritornerà a casa o continuerà il viaggio? Teatro d’attore e immagini dal vivo. Età consigliata: da 2 anni

ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (SPE). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio. org