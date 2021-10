“ASSOCIAMO IL FORTE” FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2021,

“ASSOCIAMO IL FORTE” FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2021, DOMENICA 17 OTTOBRE PIAZZA DANTE

Ritorna l’appuntamento con le associazioni di Forte dei Marmi, dopo l’interruzione imposta dal covid-19, con esibizioni, laboratori per bambini ed un pranzo conviviale aperto a tutti i cittadini.

Lavoro quotidiano e spirito collaborativo. Sono questi gli ingredienti principali che animano “AssociAmo il Forte”, la tradizionale Festa delle Associazioni di Forte dei Marmi che ritorna, dopo l’interruzione imposta dal Covid-19, domenica 17 ottobre 2021 dalle ore 9.00 in piazza Dante, di fronte al Municipio.

Un’atmosfera di convivialità che per l’intera giornata torna a dare risalto alle numerose realtà associative presenti sul territorio fortemarmino e iscritte all’Albo Comunale. Organizzazioni che sono un punto di riferimento, nei diversi settori sport, cultura, sociale e ambiente, per gli svariati interessi di molti giovani e cittadini interessati.

Il lavoro che ogni giorno le associazioni svolgono sul territorio è indispensabile non solo ad estendere la partecipazione sociale ma anche a sviluppare la crescita culturale e la diffusione dello spirito collaborativo che anima le comunità.

Subito dopo la cerimonia di apertura e il saluto delle autorità previsto per le ore 9.00, si terrà il concerto di apertura della Banda La Marinara. Alla festa saranno presenti circa 40 gazebi che ospiteranno le associazioni suddivise per aree di interesse. A partire dalle ore 12.00 avrà inizio la presentazione delle Associazioni, cui seguirà alle ore 13.00, il pranzo conviviale.

Il pranzo sarà aperto a tutti i cittadini che vorranno condividere un momento prezioso di convivialità che l’isolamento imposto dal Covid-19 ha certamente ridotto. Successivamente, a partire dalle 14.00, si terranno, sul palco appositamente organizzato da presentatori e animatori, le esibizioni delle diverse Associazioni affiancate da Laboratori per bambini che avranno come tema lo stare insieme, un connettore simbolico tra creatività e socialità.

Il consigliere con delega alle Pari Opportunità e Partecipazione Sabrina Nardini, in collaborazione con la Contrada il Ponte, capofila dell’organizzazione, esprime la propria soddisfazione per un evento organizzato di concerto con tutta la comunità associativa di Forte dei Marmi: “Ringrazio tutte le Associazioni per lo spirito collaborativo con la quale si sono impegnate nell’organizzazione di questa giornata e per la dedizione con la quale ogni giorno si dedicano al proprio territorio. Questa Festa non solo è un’opportunità di tornare a condividere insieme degli spazi comuni di cui il Covid-19 ci ha privato a lungo, ma anche una realtà ormai consolidata per tutte le Associazioni per far conoscere le proprie attività”.

Il pranzo si può prenotare, ad un costo di 10 euro, presso la Sede Associazioni Viale Franceschi 8d nei giorni, mercoledì 6, sabato 9 e mercoledì 13 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 oppure chiamando il n. 3391596130 Roberta.