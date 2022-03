30 marzo 2022 – Alla vigilia dell’esame delle proposte di emendamento al DL n. 17 in materia di energia, da parte delle commissioni della Camera Ambiente e Attività Produttive, Assocarta, Assovet ro, Assomet, Assofond, Federbeton e Coordin amento Consorzi Confindustria esprimo no il loro sostegno al Parlamento nell’azione di miglioramento del DL n. 17/2022 in materia di energia: l‘obiettivo è garantire prezzi dell’energia accessibili e sicurezza nell’approvvigionamento.

Davanti al caro energia, esacerbato dalla crisi Ucraina, il primo obiettivo è quello di garantire che i prezzi dell’energia rimangano accessibili. Queste alcune delle conclusioni del Consiglio Europeo del 24 e del 25 marzo u.s. Per fare ciò Il Consiglio ha incoraggiato gli Stati membri a utilizzare un’ampia gamma di misure per attutire gli aumenti dei prezzi, come esenzioni fiscali o sussidi, in attesa della realizzazione del piano lanciato a inizio marzo dalla Commissione UE per ridurre di due terzi la domanda di gas russo entro la fine dell’anno.

Il secondo obiettivo è quello di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Dobbiamo garantire uno stoccaggio sufficiente per il prossimo inverno e diversificare le nostre forniture di gas. Il Consiglio e gli Stati membri si stanno già impegnando con numerosi Paesi per aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (gnl) a breve termine, fermo restando che il modo migliore per soddisfare il nostro fabbisogno energetico a lungo termine è diversificare le nostre fonti energetiche e porre fine del tutto alla nostra dipendenza dai combustibili fossili. In questo contesto Assocarta, Assovetro, Assomet, Assofond, Federbeton e Coordin amento Consorzi Confindustria ritengo no che l’azione di proposta e di emendamento al DL n. 17/2022 (AC 3495) svolta dal Parlamento sull’estensione del credito d’imposta, sulla gas release e sull’electricity release costituisca la più concreta risposta alle esigenze del Paese e delle imprese, in linea con il quadro europeo.