Assistenza sanitaria: ieri (1° novembre) 10 accessi al posto medico avanzato a “Campo di Marte”

Lucca, 2 novembre 2023 – Come ogni anno l’Azienda USL Toscana nord ovest, di concerto con gli organizzatori di Lucca Comics & Games, ha predisposto un sistema di coordinamento di tutte le strutture operative per l’assistenza sanitaria all’interno dell’area interessata dall’evento.

Per tutta la durata della grande rassegna internazionale l’assistenza sanitaria e il pronto intervento vengono garantiti dal posto medico avanzato allestito nella Cittadella della Salute “Campo di Marte”, che funge da supporto a tutte le attività finalizzate alla sicurezza e all’assistenza.

Ieri (1° novembre) nel PMA unico di “Campo di Marte” – dove si trovano costantemente per 12 ore, dalle 8 alle 20, due medici e due infermieri 118 – sono stati trattati 10 giovani pazienti, soprattutto per gastroenteriti, ipotermie, reazioni allergiche. Soltanto in due casi – un dolore toracico e una reazione allergica più seria – si è reso necessario i trasporto al pronto soccorso dell’ospedale “San Luca”.

Oggi (2 novembre) il primo accesso si è registrato intorno alle 11.15 per un lieve malore di un ragazzo, accompagnato da un’ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano.

Il posto medico avanzato, la cui attività è coordinata dalla responsabile dell’Emergenza urgenza territoriale di Lucca e Valle del Serchio Maria Grazia Lencioni e dal coordinatore infermieristico Adriano Gabrielli, dispone di un ambulatorio per la visita, di due letti di degenza, per un’osservazione breve dei pazienti, di barelle da utilizzare allo stesso scopo e di altri servizi per i pazienti e per gli operatori.

A disposizione della struttura ci sono un’automedica (che si va ad aggiungere a quella in normale servizio nel territorio lucchese) e un’ambulanza di appoggio. E’ inoltre presente un mezzo che può riaccompagnare nell’area Comics le persone che, dopo essere state curate nel PMA, sono in condizione di riprendere la visita ai padiglioni.

Come avviene ormai dal 2018, a coordinare tutti i mezzi – oltre 14 ambulanze dislocate in tutti i luoghi in cui si svolge la manifestazione – e le squadre di soccorso è un mezzo mobile del 118 che viene utilizzato per i grandi eventi, grazie alla collaborazione con la Funzione 2 Sanità della Regione Toscana e con la Centrale operativa 118 di Pistoia-Empoli.

Si tratta di una vera e propria Centrale 118 mobile, con le stesse prerogative di quella principale, visto che è dotata di un sofisticato sistema che permette un tempestivo intervento di assistenza ovunque venga richiesto. Nel mezzo tutti i monitor sono collegati con il database Alta Toscana e al suo interno ci sono sempre, proprio come se fossero in Centrale, un infermiere ed un operatore tecnico, insieme ad un infermiere e ad un operatore tecnico della Funzione 2 Sanità della Regione Toscana. Insieme a loro, anche il direttore dei soccorsi ed una coordinatrice infermieristica.

Per il resto tutto è stato predisposto come nelle precedenti edizioni, con la classica e ormai collaudata organizzazione e con il personale 118 che lavora in stretto coordinamento con quello di ANPAS Croce Verde, Misericordie e Croce Rossa.

Questa organizzazione è dunque attiva per tutti i giorni della manifestazione dalle ore 8 alle 20, con un’assistenza sanitaria all’avanguardia a livello internazionale, in linea con l’importanza di “Lucca Comics”.

