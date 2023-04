Assi viari, Fratelli d’Italia: “Da sempre favorevoli. Confidiamo che i lavori partano entro breve”

Fantozzi-Giannoni-Martinelli: “Sono fondamentali per lo sviluppo economico del territorio”

Lucca 23/04/2023 – “Da sempre favorevoli. Confidiamo che i lavori partano entro breve” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, ed il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli dopo l’annuncio dell’assessore Baccelli sull’intesa che sarà firmata dal commissario straordinario di Governo, Anas, Rfi, la Provincia di Lucca, i Comuni di Lucca e Capannori.

“Auspichiamo che dalle parole si passi ai fatti concreti, sono fondamentali per lo sviluppo economico del territorio -sottolineano Fantozzi, Giannoni e Martinelli– Grazie all’incontro che abbiamo avuto con il viceministro Bignami a Roma, si sono aperti gli spiragli per trovare mitigazioni sul progetto iniziale Anas attraverso un dialogo con il commissario. Il sistema tangenziale di Lucca-viabilità Est, con i collegamenti fra Ponte a Moriano e i caselli dell’autostrada A11 del Frizzone e di Lucca est, rappresenta una struttura attesa da anni dal territorio. L’intervento va fatto seguendo anche una rimodulazione del progetto perché non sia troppo impattante per l’ambiente e tenendo conto delle esigenze delle comunità locali. Gli Assi viari, come anche altre opere infrastrutturali, sono utili per liberare la circonvallazione dal traffico e consentire migliori collegamenti con la città di Lucca, in modo da incrementare e facilitare sempre di più il turismo e, al tempo stesso, permettere alle imprese di essere più competitive sul mercato”.