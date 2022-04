Assi Viari, Fantozzi-Martinelli (Fdi): “Sono un’opportunità di sviluppo per il territorio, la priorità è liberare la circonvallazione di Lucca dalla morsa del traffico”

“Infrastruttura che attende da anni così come l’Asse suburbano ed il Ponte sul Serchio. Per non parlare del raddoppio e al potenziamento delle reti ferroviarie verso Firenze, Viareggio, Pisa, Livorno e Garfagnana. Senza infrastrutture moderne ed efficienti non c’è competitività”

Lucca 14/04/2022 – “Senza infrastrutture moderne ed efficienti non c’è competitività. Gli Assi viari rappresentano un’opportunità di sviluppo per il territorio, la priorità è liberare la circonvallazione di Lucca dalla morsa del traffico, soprattutto dai mezzi pesanti. Si deve migliorare la scorrevolezza della viabilità evitando la concentrazione del traffico intorno alle Mura. Gli Assi Viari attendono da anni così come l’Asse suburbano ed il Ponte sul Serchio. Per non parlare del raddoppio e al potenziamento delle reti ferroviarie verso Firenze, Viareggio, Pisa, Livorno e Garfagnana. Un adeguato sistema infrastrutturale incrementa la competitività del territorio, al servizio delle imprese e migliora la qualità della vita delle persone” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, ed il capogruppo di Fdi in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Un’opera attesa da decenni, rimasta al palo a causa delle differenti vedute sul tracciato tra gli enti interessati, tutti a guida Pd. Ad ogni tornata elettorale, infatti, sono stati annunciati come imminenti ma devono ancora diventare realtà. E’ chiaro, poi, che nel frattempo il progetto possa essere oggetto di valutazione per collegarlo all’attualità, senza perdere ulteriore tempo, per evitare pesanti ricadute sull’ambiente: esigenze, quelle dello sviluppo economico e della tutela ambientale, che devono andare di pari passo” sottolineano Fantozzi e Martinelli.