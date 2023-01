Assi viari, Fantozzi-Fava (Fdi): “La svolta è arrivata con il Governo Meloni e la Giunta Pardini”

Assi viari, Fantozzi-Fava (Fdi): “La svolta è arrivata con il Governo Meloni e la Giunta Pardini”

“Una battaglia storica di Fratelli d’Italia. Gli Assi viari, come anche altre opere infrastrutturali, sono fondamentali per liberare la circonvallazione dal traffico e consentire migliori collegamenti con la città di Lucca”

Lucca 10/01/2023 – “La svolta per gli Assi viari di Luca è arrivata con il Governo Meloni e la Giunta Pardini”. Esprimono soddisfazione il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed il capogruppo Fdi in Consiglio comunale a Lucca Lido Fava, in vista dell’incontro di domani del sindaco Pardini a Roma con il ministro delle Infrastrutture Salvini.

“Una battaglia storica di Fratelli d’Italia. Gli Assi viari, come anche altre opere infrastrutturali, sono fondamentali per liberare la circonvallazione dal traffico e consentire migliori collegamenti con la città di Lucca, in modo da incrementare e facilitare sempre di più il turismo e, al tempo stesso, permettere alle imprese di essere più competitive sul mercato. I camion in arrivo dalla Garfagnana, ad esempio, potrebbero utilizzare gli Assi viari evitando di percorrere la circonvallazione. Il Governo stanzierà oltre 170 milioni di euro per il primo stralcio dei lavori lungo la tangenziale lucchese, comprendente i collegamenti fra Ponte a Moriano ed i caselli dell’autostrada A11 del “Frizzone” e Lucca est. Le infrastrutture vanno realizzate, la nostra comunità ed il nostro tessuto economico-imprenditoriale non possono più permetterselo”.