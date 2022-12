Assi viari e ordinanza contro i tir sulla circonvallazione: l’opposizione torna all’attacco

Assi viari e ordinanza contro i tir sulla circonvallazione: l’opposizione torna all’attacco

“Dell’ordinanza contro i tir promessa dal sindaco Mario Pardini pochi giorni prima del ballottaggio non c’è più traccia. E per quanto riguarda gli assi viari, invece, diversi esponenti dell’attuale maggioranza – l’assessore Fabio Barsanti, il presidente della commissione lavori pubblici, Marco Santi Guerrieri, il consigliere delegato al piano operativo, Elvio Cecchini e uno dei partiti della coalizione di destra, la Lega – si sono rimangiati ciò che hanno più volte sostenuto fino a prima del giugno 2022 e sono passati da essere contrari all’infrastruttura a essere totalmente favorevoli, votando l’ordine del giorno che dà sostanzialmente l’ok a procedere con l’opera”.

A dirlo sono le consigliere e i consiglieri del gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale.

“Grazie al consiglio comunale chiesto dall’opposizione – spiegano – è stato possibile fare chiarezza. E così è stato chiaro a tutti che la maggioranza vuole gli Assi viari, seppur con delle modifiche, cioè in totale continuità con quanto deciso nel 2019 dal precedente consiglio comunale e dalla precedente amministrazione, in sintonia anche con quanto più volte sostenuto dal sindaco di Capannori. Insomma, niente di nuovo sotto il sole, se non fosse che, chi per anni ha dichiarato pubblicamente di essere contrario agli assi viari presentandosi, durante la campagna elettorale, di fronte al comitato contrario, giocando sull’ambiguità e facendo credere a un possibile ripensamento, martedì scorso si è rimangiato tutto e ha votato a favore dell’opera, dimostrando quindi a chi gli aveva creduto di che pasta è fatto”.

“Ma non è tutto. Cosa dire infatti della fantomatica ordinanza contro i tir sulla circonvallazione? Doveva essere il primo atto del sindaco Pardini e invece se ne sono perse le tracce – incalzano le consigliere e i consiglieri. Addirittura il sindaco durante il consiglio comunale straordinario non è stato in grado di dire niente al riguardo e l’imbarazzo generale è stato tanto al punto che anche il presidente Torrini ha cercato di non far concludere l’intervento al consigliere Raspini non appena sono state passate in rassegna le varie dichiarazioni degli esponenti dell’attuale maggioranza e dell’attuale giunta. Ma le bugie hanno le gambe corte. Sono bastati pochi mesi per vedere di che sostanza erano fatte queste promesse”.

“O cosa dire – concludono – del presunto nuovo tracciato degli assi viari, tenuto negli uffici comunali per settimane senza che la città ne sapesse niente? Il nuovo tracciato è comparso in consiglio comunale di soppiatto e in modo rocambolesco come allegato all’ordine del giorno, senza che nessuno – comitato compreso – ne avesse sentito parlare prima. Viene da chiedersi per quanto tempo ancora la giunta lo avrebbe taciuto ai cittadini se non avessimo chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sul tema”.