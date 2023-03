CAPANNORI – Per l’assessore Del Chiaro il comportamento di Anas è inaccettabile perche’ sta portando avanti il progetto senza dare alcuna risposta alle richieste dei territori interessati. Il Comune di Capannori aiuterà i cittadini che vogliono opporsi agli espropri

“La storia degli assi viari assomiglia sempre di più di a una presa in giro per i cittadini e i territori e noi non ci stiamo. Chiediamo ad Anas di bloccare la procedura degli espropri”: con una lettera aperta dell’assessore alla mobilita’ del comune di Capannori Giordano del Chiaro l’amministrazione prende ufficialmente posizione sugli espropri dichiarandosi anche disponibile a supportare i cittadini che vogliano opporsi alla procedura. Regione e comuni di Lucca e Capannori concordano sulla necessità di rivedere il progetto dell’asse nord-sud: “Pertanto espropriare sulla base del vecchio tracciato che tutti vogliamo modificare – spiega del Chiaro – non ha senso. L’assessore ha proposto anche alla Regione Toscana e al Comune di Lucca di prendere posizione per spingere Anas a sedersi a un tavolo con gli enti locali e trasferire sul tracciato le modifiche. La questione assi viari e’ tornata al centro del dibattito politico perchè proprio Anas, senza avvisare gli Enti, avrebbe proceduto a dare seguito agli espropri legati ad un progetto che deve essere modificato. In pratica mentre gli organi interessati dal piano di riassetto delle infrastrutture stradali stanno per firmare un protocollo d’intesa per l’apertura di un tavolo di lavoro e concordare le modifiche a rendere l’opera utile per il territorio, Anas sta procedendo all’avvio della procedura per l’approvazione del progetto definitivo senza alcuna modifica e per l’esproprio dei terreni.

“Quello di Anas – conclude Del Chiaro – è un comportamento inaccettabile”.