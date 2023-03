Assi viari: c’è tempo fino al 30 marzo per le osservazioni dei proprietari degli immobili interessati

L’amministrazione comunale ricorda che, a seguito dell’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo del sistema tangenziale di Lucca, lo scorso 28 febbraio è stato pubblicato in albo pretorio l’elenco fornito da ANAS degli immobili e dei proprietari interessati dall’opera per gli espropri. I proprietari degli immobili coinvolti hanno tempo fino al 30 marzo prossimo per far pervenire le proprie osservazioni (idonee memorie scritte o documenti) le quali saranno valutate ai fini delle definitive determinazioni. Le osservazioni andranno indirizzate al responsabile del procedimento Ing. Francesco Pisani, presso Anas – struttura territoriale toscana, viale dei Mille 36, 50131 Firenze a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o ai recapiti PEC anas.SS12@postacert. stradeanas.it anas@postacert.stradeanas.it

