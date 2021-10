Assessorato alla Cultura del Comune di Seravezza – Halloween tra…dolcetto o libretto

DOLCETTO O LIBRETTO?

Un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Seravezza per festeggiare Halloween , i bambini e i ragazzi che si recheranno in biblioteca per prendere in prestito un libro, riceveranno un piccolo omaggio come incentivo alla lettura.

Gli orari di apertura sono i seguenti:

Giovedì 28/10 ore 14.30 – 18.30

Venerdì 29/10 ore 14.30 – 18.30

Sabato 30 ore 9.00 – 13.00