ASSEMBLEA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA PER IL NUOVO ACCESSO ALL’AZIENDA SMURFIT KAPPA

Venerdì 14 ottobre, alle ore 21, nella sede dei Donatori di sangue di Lunata, si terrà un’assemblea pubblica promossa dal Comune per la presentazione della variante urbanistica per il nuovo accesso all’azienda Smurfit Kappa. Interverranno l’assessore all’urbanistica Giordano Del Chiaro, l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il dirigente del settore Assetto del Territorio, Luca Gentili.

La variante consentirà di spostare la viabilità di accesso dei mezzi pesanti alla Smurfit Kappa di Lunata, grazie all’accordo raggiunto tra il Comune di Capannori e la storica azienda di imballaggi di Lunata. L’ingresso all’azienda, attualmente situato dietro la chiesa vicino alla sede dei Donatori di sangue di Lunata, sarà spostato in corrispondenza della rotonda del Casalino all’altezza di via Banchieri. Inoltre sarà realizzato anche un parcheggio pubblico vicino alla rotonda. Questo consentirà di togliere il traffico pesante dal centro di Lunata. L’inizio dei lavori è previsto all’inizio del 2023.

“Con questo incontro pubblico vogliamo condividere con i cittadini e in particolare con i residenti di Lunata le modifiche alla viabilità di accesso dei mezzi pesanti alla Smurfit Kappa, realtà produttiva molto importante del territorio che ringraziamo per la sua disponibilità, che sarà spostata da una zona centrale della frazione ad una zona più consona – spiegano l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e l’assessore all’urbanistica Giordano Del Chiaro – . Questo significa eliminare il traffico pesante dal centro di Lunata risolvendo un problema annoso e molto sentito dai residenti, migliorando quindi la vivibilità di questo paese. Inoltre sarà anche realizzato un parcheggio pubblico certamente molto utile in quest’area del territorio”.