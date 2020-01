Assemblea pubblica della Libellula per fare il punto sul gassificatore KME

Per il Comitato “Insieme per la Libellula”, che lunedì sera ha indetto a Fornaci un’assemblea per fare il punto della situazione e parlare di questo passaggio, l’inchiesta è un momento fondamentale per far sentire la voce della Valle. La Libellula ha in particolare illustrato ai presenti come richiedere l’autorizzazione a partecipare all’inchiesta pubblica. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 18 del 29 gennaio con una comunicazione indirizzata al Comune di Barga a mezzo PEC all’indirizzo comune.barga@postacert.toscana.it, o a mezzo fax al seguente numero 0583/723745 (Comune di Barga) o a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Barga, Via di Mezzo 45, 55051 Barga (LU).

L’inchiesta pubblica è una procedura prevista dalla legge regionale che è stata richiesta proprio dal Comitato La Libellula e permette alla comunità locale di essere coinvolta nel processo autorizzativo. La relazione finale dell’inchiesta, che dovrà avere una durata massima di 90 giorni, sarà poi consegnata agli uffici preposti alla Via, la valutazione di impatto ambientale. Tre almeno saranno le audizioni previste, tutte aperte al pubblico. Nel corso dei lavori saranno esaminati il progetto e lo studio di impatto ambientale, nonché la documentazione integrativa che è stata presentata da KME e che peraltro ha già ricevuto i pareri negativi di enti come la provincia, i comuni di Barga e Gallicano e la soprintendenza.