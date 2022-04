ASSEMBLEA FEDERAZIONE CARTA GRAFICA “L’ESSENZIALE RUOLO DELLA FILIERA DELLA STAMPA E DEL PACKAGING”

Martedì 3 maggio 2022, alle ore 14.30 nell’ambito della manifestazione Print4all (Rho Fiera Milano), si terrà l’Assemblea Pubblica della Federazione Carta Grafica dal titolo: “L’essenziale ruolo della filiera della stampa e del packaging”. L’evento vedrà un video intervento del Ministero dello Sviluppo Economico Giorgetti e la presentazione del Presidente Carlo Emanuele Bona sull’andamento della filiera nel 2021 e la congiuntura dei primi mesi dell’anno in corso.

Le problematiche e i punti di forza della filiera saranno discussi da Paolo Bandeschi Presidente e CEO di Rotolito Spa, Isabella Bussi Head of Group Sustainability Fedrigoni, Gianluca Castellini CEO Smurfit Kappa Italy, Davide Garavaglia AD Bobst Italia Spa, Antonio Marchi Chief Strategy Officer Palladio Group e Velleda Virno AD Di Mauro Flexible Packaging. Modererà la giornalista Rita Querze’ de Il Corriere della Sera. Conclusioni a cura di Alberto Marenghi, Vice Presidente di Confindustria. Per partecipare all’Assemblea è necessario registrarsi alla fiera Print4all come da link nella locandina allegata.Cortesemente confermare presenza anche a