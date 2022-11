Assegnato il Premio dei Lettori 2022: cerimonia a Palazzo Orsetti

Si è svolta questo pomeriggio (giovedì 17 novembre) in sala degli specchi a Palazzo Orsetti la cerimonia di premiazione della Società lucchese dei lettori.

L’associazione attribuisce dal 1988 il Premio dei Lettori, destinato alla migliore opera di narrativa presentata nel corso dell’anno “sociale” nell’ambito delle iniziative della Società Lucchese dei Lettori.

Hanno preso parte all’iniziativa tre degli autori selezionati, il vice sindaco Giovanni Minniti, la presidente della Società Tecla Giammattei e alcuni associati. Ogni anno l’associazione promuove incontri con cadenza mensile con scrittori e autori che presentano la loro opera al pubblico delle persone associate e non soltanto. Al termine degli incontri, dagli associati viene stilata una graduatoria delle tre opere e dei relativi autori che hanno ottenuto il maggior gradimento.

Quest’anno sono stati selezionati gli autori Pietrangelo Buttafuoco (assente per impegni lavorativi), Chiara Gamberale, Alessandro Zaccuri e Silvia Truzzi.

“E’ un piacere – ha commentato il vice sindaco Giovanni Minniti – rappresentare la città durante questa prestigiosa premiazione, giunta alla sua 34esima edizione, che può vantare tra i vincitori nomi come Camilleri, Pontiggia, Gangemi e molti altri. Il supporto dell’amministrazione comunale è massimo verso una iniziativa che ha l’obbiettivo di far diventare la lettura una consuetudine sempre più diffusa tra i cittadini e nelle famiglie della nostra comunità. La cultura e la sua adeguata promozione sono e resteranno sempre fattori fondamentali per il benessere

e la crescita della nostra società. Complimenti ai vincitori di questa edizione e a tutta l’organizzazione per l’ottimo lavoro svolto”.

