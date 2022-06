Assegnati i lavori per la ricostruzione della scuola dell’infanzia di Mulina

Assegnati i lavori per la ricostruzione della scuola dell’infanzia di Mulina

Il Sindaco di Stazzema: ‘Inizia il conto alla rovescia per la nuova scuola’

Il Comune di Stazzema ha provveduto a svolgere le procedure di gara per l’assegnazione dei lavori per la costruzione della nuova scuola materna di Mulina, dedicata ai Martiri di Mulina di Stazzema.

L’Amministrazione aveva chiesto le risorse nella programmazione 2018 2020 che sono state assegnate per 1 milione ed 80mila euro con decreto del giugno 2021. Il decreto prevedeva un cronoprogramma preciso ed un termine perentorio entro cui doveva essere approvato il progetto esecutivo e dovevano essere svolte le procedure di assegnazione. Il Comune di Stazzema ha rispettato a pieno le prescrizioni del decreto e si è in attesa dell’inizio dei lavori. La scuola dell’infanzia di Mulina di Stazzema era stata provvisoriamente trasferita a Pontestazzemese per preservare la sicurezza dei bambini e degli operatori scolastici con la prospettiva di un ritorno in una struttura più sicura adeguata alle attività che vi si debbono svolgere.

‘Abbiamo centrato a pieno l’obiettivo di svolgere tutte le operazioni fino all’anno gara entro il 30 giugno’, commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, rispondendo al bando a cui avevano partecipato. Ciò ci consentirà di intervenire rapidamente e vedere presto attivato il cantiere. Sono risorse che fanno parte del PNRR. Sono le prime risorse che arrivano e arrivano per un settore prioritario per noi come quello dell’edilizia scolastica.

Ci eravamo presi un impegno quando abbiamo trasferito i ragazzi dal plesso di Mulina alla sede centrale di lavorare per avere presto una scuola nuova e più adeguata e efficiente per i nostri bambini e per gli insegnanti e lo assolviamo a pieno, cercando il bando giusto per poter reperire le risorse necessarie. Non vi erano più i requisiti di legge sia dal punto di vista sismico che dal punto di vista delle normative scolastiche. È un impegno mantenuto a pieno e presto inizieranno i lavori che prevedono la demolizione e ricostruzione del fabbricato. Parte il conto alla rovescia per vedere la nuova scuola dell’infanzia di Mulina di Stazzema e metterla di nuovo in funzione al servizio della comunità stazzemese e dei bambini perché possa ripartire la didattica in questo luogo che abbiamo sempre ritenuto strategico. Lo è per lo sviluppo del nostro territorio nell’ottica di fornire servizi di qualità e avere strutture sicure ed efficiente per coloro che sono il nostro futuro’.