Assalto alla passeggiata, due locali multati nel fine settimana

Viareggio – Il primo fine settimana dall’entrata in vigore dell’ultimo DPCM vede la Versilia nuovamente presa d’assalto, come sarebbe stato durante una normale domenica di sole con temperature quasi primaverili

Tanta, tantissima gente in passeggiata a Viareggio sin dalla prima mattina, la stragrande maggioranza della quale con indosso la mascherina protettiva. Nonostante questo però, la Polizia Municipale, che ha intensificato i controlli, ha dovuto elevare alcune sanzioni a esercizi commerciale, nella giornata di sabato, per il mancato rispetto del numero massimo di clienti ammessi all’interno dei locali. Allontanato dalla passeggiata anche un soggetto, in evidente stato di alterazione alcolica, che non indossava la mascherina.

Più difficile il controllo rispetto a proprietari di seconde case che sarebbero giunti in Versilia dalle zone rosse per evitare il lockdown.

E intanto anche il sindaco Giorgio del Ghingaro, dalla sua pagina Facebook, ha nuovamente sollecitato tutti alla responsabilità, sottolineando la gravità della situazione. Una situazione che, se non invertirà la tendenza di crescita del numero dei contagi, porterà quasi certamente la Toscana a venir inserita tra le zone arancioni, con un aumento sostanziale delle restrizioni.