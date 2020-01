Ass. Cult. Barga Jazz Club presenta: VITTORIO ALINARI TRIO

Vittorio Alinari – sax

Guido Zorn – contrabbasso

Andrea Melani – batteria

venerdi 7 febbraio 🕰21.30 (apertura circolo)

💸 Contributo d’ingresso: €5 + Tessera ACSI

Vittorio Alinari nasce a Torino il 26 Dicembre 1964.

Inizia gli studi musicali nel 1973 e si specializza strumentalmente nei seguenti strumenti: Sassofoni Tenore,baritono,basso,sopranino,soprano,alto,Clarinetti basso, contrabbasso in si bemolle, contra-alto in mi bemolle, flauto,vibrafono,didgeridoo australiano.

Pratica i generi Jazz,Fusion e Blues.

Svolge attività di turnista in studio di registrazione e di insegnamento di strumento,improvvisazione ed armonia. E’ anche apprezzato compositore.

Nel 1976 partecipa alla trasmissione “TG l’una” in onda su RAIUNO con Romano Battaglia.

Nel 1981 partecipa alla trasmissione “Domenica in” in onda su RAIUNO.

Nel 1985 è presente a tutto il ciclo del programma “Fantastico 6” condotto da Pippo Baudo,come polistrumentista.

Nell’estate 1988 è ospite fisso del “Caffè della Versiliana” condotto da Romano Battaglia,in duo col pianista Renato Sellani.

Con lo stesso Sellani realizza concerti e,contemporaneamente,compie esperienze a fianco di Chet Baker,Lionel Hampton,Franco Cerri,Gianni Basso,Romano Mussolini.

Nel 1992 consegue la borsa di studio al Berklee Summer School in Umbria Jazz Clinics ’92.

Nel 1993 studia negli U.S.A . al Berklee College of Music.

Nel febbraio 1995 incide il primo disco a suo nome dal titolo “Vespertilio” a fianco di Mauro Grossi,Antonio Licusati ed Andrea Melani e conduce attività concertistica col gruppo stesso.

Nel giugno 1995 consegue il diploma di teoria e solfeggio al Conservatorio di Musica “A.Boito” di Parma.

Nel 1995 tiene un corso di improvvisazione jazz presso la Scuola di Musica di Vorno ,Capannori(LU).

Nell’agosto 1995 e 1996 è scritturato come primo tenore nell’orchestra di “Barga Jazz” in occasione del Concorso Internazionale di Arrangiamento e Composizione per orchestra jazz.

Nel novembre 1996 incide il secondo disco a suo nome dal titolo “Shells” con Marco Tamburini,Mauro Grossi,Giovanni Tommaso,Andrea Melani svolgendo attività concertistica col gruppo stesso.

Nell’aprile/maggio 1997 partecipa alla tournee con Jovanotti “LorenzoTour 1997”,in luglio/agosto a quella estiva ed in novembre a quella europea.

Dall’agosto 2001 partecipa di nuovo come primo tenore nell’orchestra di Barga Jazz insieme a Gianluigi Trovesi.

Nel Maggio 2002 incide il terzo disco a suo nome dal titolo “SOLO” per sassofoni e clarinetto contrabbasso soli.Ad agosto 2002 con questo progetto esordisce con il concerto a Casa Cordati durante il Festival di Barga Jazz.

Successivamente dal 2003 partecipa alle edizioni di Barga Jazz rispettivamente con Lee Konitz , Giorgio Gaslini e Claudio Fasoli.

Nel dicembre 2004 incide per la MIN Records il disco “Vittorio Alinari Trio Live at le Maschere” con Ares Tavolazzi ed Andrea Roventini.

Dal 2012 al 2014 fa parte del progetto “Karima sings Bacharach” a fianco di Karima Ammar,Piero Frassi,Francesco Puglisi e Fabio Nobile.

Nel 2016 incide il quinto CD intitolato “Polaris” con Mauro Grossi,Gabriele Evangelista e Andrea Melani.

