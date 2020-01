Ass. Cult. Barga Jazz Club presenta: ✿ VINYL BUFFET✿

Ass. Cult. Barga Jazz Club presenta: ✿ VINYL BUFFET✿

sabato 1 febbraio ore 22

Hai un vecchio disco a casa che vorresti sentire? Hai qualcosa da dire con la musica? Porta il tuo vinile, al resto ci pensiamo noi.

Qualunque genere, qualunque cosa che ti piaccia.

Vuoi stare tu in consolle? Accomodati! Altrimenti qualcuno dello staff penserà a farlo per te.

Un ottima occasione per ascoltare e far ascoltare la musica a cui tieni, quella che per te è importante!

⛔ Il Barga Jazz Club è un circolo culturale privato, l’ingresso è riservato ai soci ACSI. La domanda di associazione può essere inviata su www.bargajazzclub.com

—

Associazione Culturale Barga Jazz Club

Via del Pretorio 23 – Barga Lucca

Ingresso riservato ai soci ACSI

✉info: segreteria@bargajazzclub.com

☎ tel.: 0583.723860