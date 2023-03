Aspettando VerdeMura

Lucca 20 marzo 2023 – Arbusti della primavera un mondo da scoprire e da valorizzare: è questo l’argomento dell’incontro via web che si terrà giovedì 23 marzo alle 21, ultimo appuntamento di Aspettando VerdeMura, il ciclo di webinar gratuiti che anticipano la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta che si terrà sulla sulle Mura di Lucca il 31 marzo e il 1° e il 2 aprile. Gli arbusti rappresentano una vasta quantità di specie vegetali spesso trascurate: troppo piccole rispetto alle capacità paesaggistiche degli alberi, troppo grandi rispetto alle più conosciute piante utilizzate per le bordure fiorite; spesso relegate a ruoli marginali o strumentali nei giardini (le siepi di confine o di sfondo) e mortificate da ripetute potature.

Due dei più apprezzati creatori di giardini, Mario Mariani e Matteo Boccardo del vivaio Central Park di Galliate (Novara), racconteranno come si possono ridisegnare gli spazi verdi nella stagione primaverile inserendo arbusti particolari, sfruttando al meglio forme, posture e colori naturali per ottenere – con una gestione sostenibile – gli effetti scenici adatti a esaltare il contesto e le altre piante presenti. L’attenzione si soffermerà sugli arbusti meno conosciuti e sfruttati ma capaci di aggiungere nuove sfumature e nuove possibilità alla tavolozza cromatica del giardiniere. Per partecipare all’incontro su piattaforma Zoom Meetings, basta prenotarsi inviando una email di richiesta a info@verdemura.it

VerdeMura è inserito anche quest’anno nella Lucca Crea Week: dopo il successo della passata edizione si è infatti rinnovata la formula con due week end consecutivi ricchi di appuntamenti e iniziative. Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage pop sabato 25 e domenica 26 marzo al Polo Fieristico di Lucca e VerdeMura il week end successivo.

