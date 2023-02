Aspettando VerdeMura 2023

Tre webinar con i protagonisti del giardinaggio italiano

per imparare i segreti del pollice verde

Lucca, 23 febbraio 2023 – Camelie antiche, piante perenni e arbusti per la primavera in giardino e sul terrazzo. Sono i tre temi delle serate di ‘Aspettando VerdeMura 2023‘ – gli incontri on line (webinar) che il 1°, il 15 e il 23 marzo ci accompagneranno verso l’edizione 2023 della mostra lucchese del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, che si terrà sulle Mura e nell’Orto botanico di Lucca. nei giorni di venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile. VerdeMura è inserito anche quest’anno nella Lucca Crea Week: dopo il successo della passata edizione si rinnova la formula con due week end consecutivi ricchi di appuntamenti ed iniziative. Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage pop sabato 25 e domenica 26 marzo al Polo Fieristico di Lucca e VerdeMura, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, nel primo week end di aprile.

Intanto ci terranno compagnia i webinar gratuiti, per partecipare su piattaforma Zoom Meetings, basta prenotarsi inviando un’e-mail di richiesta a: info@verdemura.it e riceverete il link per collegarvi pochi minuti prima dell’evento.

Si parte mercoledì 1 marzo, ore 21, con “Antiche camelie – fascino odierno” incontro con Daniele Bosi direttore per l’Italia della International Camellia Society e Guido Cattolica esperto coltivatore di tè e camelie antiche. Proprio le camelie costituiscono il tema scelto da VerdeMura 2023. I due esperti di livello internazionale introdurranno i partecipanti al mondo delle varietà più datate che, a dispetto del passare dei decenni e dei secoli, conservano intatto il loro fascino tanto da non temere la concorrenza delle selezioni più recenti. Impossibile non ricongiungersi alla realtà storica e culturale della Lucchesìa autentica patria di camelie e di appassionati coltivatori che hanno fatto di questo fiore una ragione di vita. Ancora oggi sede di importanti camelieti, istituzionali e privati, di coltivatori, selezionatori e vivaisti specializzati.

Mercoledì 15 marzo, ore 21, “Perenni per la primavera, fra conferme e nuove proposte, quali abbinamenti in terrazzo e in giardino”. Roberta Marchesi ed Enrico Riva, meglio conosciuti come ‘Il Peccato Vegetale’, vivaio specializzato in piante erbacee perenni ed arbusti, forti della loro lunga esperienza, ci guideranno fra conferme e nuove proposte nella scelta delle piante da provare in questa stagione, sia in piena terra, sia in vaso. Buone pratiche di coltivazione, conoscenza dei fabbisogni, e rispetto della naturale fisiologia per avere piante sane e belle, ma anche una guida ragionata ai giusti abbinamenti per ottenere e mantenere nel tempo “sistemi” equilibrati. Forme, colore e successione stagionale alla ricerca dello spazio verde che vorresti.

Giovedì 23 marzo, ore 21, l’appuntamento è con “Arbusti della primavera un mondo da scoprire e da valorizzare” con Mario Mariani e Matteo Boccardo di Central Park – Gli arbusti sono spesso la parte meno valorizzata del mondo vegetale all’interno dei nostri giardini, troppo piccoli in molti casi per essere alberi e dare ombra o “disegnare” il paesaggio, troppo grandi per entrare a far parte di quelle bordure fiorite che creano colore e movimento, troppo spesso proposti in siepi definite geometricamente da tagli ripetuti che privano le piante della loro forma naturale o non collocati nella giusta posizione. Mario Mariani e Matteo Boccardo di Central Park, con particolare riferimento agli arbusti nella stagione primaverile, offriranno spunti progettuali su come valorizzarli al meglio e quali introdurre per ampliare la gamma di quanto già conosciamo.

Come partecipare: