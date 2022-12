Nacquero come ninnolo per signore nella metà del 1700.

Erano molto costose ed ambite, poi con il tempo divennero più popolari e meno costose, sempre più belle, e , di solito venivano regalate ai bambini in certe occasioni di festa come il Natale.

Ogni sfera ripropone in miniatura ed artificialmente un paesaggio incantato.E’ uno spettacolo semplice ma pieno di magia, quello di agitare una palla di vetro per vedere poi scendere delicatamente la neve, come in un fantastico mondo irreale…