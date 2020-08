Asl Toscana nord ovest: sono salite a 726 le prenotazioni per l’effettuazione del tampone. Negativi gli 11 contatti stretti.

Versilia, 13 agosto 2020 – Le prenotazioni per l’effettuazione del tampone orofaringeo sono salite a 726. Perché tutto proceda in modo scorrevole, senza creare code, in queste gli il personale sta organizzando il lavoro e preparando le liste per i diversi territori.

Sempre in relazione al caso “Seven Apples”, la ASL comunica che gli 11 tamponi eseguiti sui contatti stretti, sono risultati negativi.