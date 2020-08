ASL Toscana nord ovest: oggi 16 agosto 21 casi positivi

Pisa, 16 agosto 2020 – Sono 21 i nuovi casi positivi di oggi (16 agosto) nella Asl Toscana nord ovest e, un paziente di 89 anni di Viareggio, deceduto.

Nel dettaglio. Ambito di Massa Carrara: 7 casi (3 a Massa di cui rientro da 1 Malta e 1 da altra Regione; 2 a Carrara di cui 1 rientro da Romania- 1, Fosdinovo – rientro da altra regione – 1, Pontremoli rientro da Malta); Ambito Lucca 3 casi (1 a Lucca -rientro dalla Croazia – 1 a Coreglia Antelminelli – contatto con caso rientrato da Malta – 1 a Borgo a Mozzano); Ambito Versilia 1 caso (1 a Viareggio); Ambito Pisa 5 casi (3 a Pisa rientro dall’estero – 1 a Pontedera rientro Albania – 1 a Terricciola); Ambito Livorno 8 casi (Cluster a Piombino 6 casi positivi in un gruppo di ragazzi; 1 a Campiglia Marittima rientro da altra regione – 1 Portoferraio turista); 1 caso di Prato ora domiciliato in Versilia per vacanze presumibilmente ragazzo che ha frequentato il Seven Apples, sono ancora in corso gli accertamenti.