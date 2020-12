Asl, la denuncia di Uil: “La situazione precipita, centinaia di dipendenti contagiati”

E’ il contenuto della lettera che la segreteria della Uil Fpl di Lucca ha inviato alla direttrice generale Maria Letizia Casani e a tutto lo staff direzionale dell’Azienda sanitaria.

“La situazione sta precipitando: Sono centinaia gli operatori sanitari contagiati e senza riduzione nell’incremento. Per questo, chiediamo di alzare l’asticella della sicurezza”. E’ il contenuto della lettera che la segreteria della Uil Fpl di Lucca ha inviato alla direttrice generale Maria Letizia Casani e a tutto lo staff direzionale dell’Azienda sanitaria. Una lettera in cui si parla di un peggioramento della situazione dei contagi fra il personale infermieristico e sanitario in tutta l’area vasta. Il sindacato riporta l’esempio dell’azienda ospedaliera universitaria senese che, in un momento cruciale – si legge – ha previsto test, screening, tamponi, e ogni dispositivo di protezione individuale necessario a bloccare la trasmissione del virus per il personale sanitario”. E chiede di mettere in atto la stessa strategia.

La denuncia della Uil arriva a seguito dell’allarme lanciato dallo stesso sindacato anche sulla situazione di tante aziende e fabbriche lucchesi, che – secondo quanto riportato – non avrebbero gestito a dovere questa seconda ondata con protocolli di sicurezza allentati e in alcuni casi completamente ignorati”. Una situazione che Confindustria, interpellata dal tg noi, definisce non veritiera: le nostre aziende, a quanto ci risulta, si applicano regolarmente – replica in una nota e nel settore industriale non risultano situazioni di particolare criticità”.