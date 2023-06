ASILO NIDO: LA GIUNTA COMUNALE HA APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA

Alessandrini: “Una grande opera, necessaria e molto attesa dal territorio”

ASILO NIDO: LA GIUNTA COMUNALE HA APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA

SERAVEZZA – Via libera dalla giunta Alessandrini al progetto definitivo per la realizzazione del primo asilo nido del territorio. Un progetto che si fa realtà grazie ai finanziamenti del PNRR ottenuti dal gruppo di lavoro, coordinato dall’assessore Michele Silicani, preposto ad intercettare i possibili canali di finanziamento.

Il nuovo asilo nido è un servizio decisamente necessario per il territorio, come dimostrano i dati demografici su quella fascia di età, e dunque una necessità fortemente avvertita dalle famiglie che, in assenza di una struttura sul territorio, dovevano sinora rivolgersi ai comuni limitrofi.

Il nuovo asilo, dal costo di 1 milione e 375 mila euro, sarà realizzato in aderenza alla scuola d’infanzia “Collodi” a Marzocchino, andando così a creare un vero e proprio polo scolastico all’interno del quale ricade anche la scuola media “Pea”.

Il progetto approvato dall’amministrazione comunale prevede la realizzazione di un nuovo edificio, come detto in aderenza alla scuola Collodi, ad un solo piano e con un’ampia area giardino ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine che frequentano il nido. La superficie totale della struttura, di 549 metri quadri, permetterà l’accoglienza massima di 50 bimbi di cui 10 lattanti, in linea con quelli che sono i parametri previsti dall’Unione Europea, tali comunque da soddisfare il fabbisogno comunale.

Gli ambienti prevedono ampi spazi per le attività, il gioco, il riposo, cucina, refettorio, locale lavanderia, uffici e giardino didattico, con la presenza di ampie facciate vetrate che garantiscono luce naturale e una sorta di permeabilità tra interno ed esterno.

Il progetto riserverà naturalmente una grande attenzione all’impiego di materiali e attrezzature adeguate alla fascia d’età dei bambini e tutti quegli accorgimenti per il risparmio energetico e la salvaguardia delle energie non rinnovabili, a partire dalla copertura con pannelli solari.

“Una grande opera, molto attesa dal territorio – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini -, si tratta di un tipo di interventi che solitamente richiedono anni ma che stiamo concretizzando in tempi decisamente brevi e nonostante il generale aumento dei prezzi, grazie all’imponente lavoro svolto per intercettare i fondi del PNRR. Siamo felici perché consapevoli di dare al territorio un servizio indispensabile per molte famiglie che, sino ad ora, erano costrette a ripiegare sugli asili dei comuni limitrofi. L’asilo nido rientrava tra i nostri principali progetti di riorganizzazione dei servizi nella piana e, assieme al sottovia di Querceta, rappresenta un obiettivo raggiunto del nostro programma”.

Ottenuto così il via libera dalla giunta comunale, si passerà adesso all’aggiudicazione dei lavori e quindi all’avvio degli interventi previsto per la fine di novembre, con la conclusione dell’opera per la fine del 2025 cui seguirà il collaudo nei mesi successivi.

Infine va sottolineato che, andando a intervenire su un sistema scolastico preesistente, è stata programmata una metodologia di lavoro capace di evitare rumori e polveri, mediante una tecnologia che prevede molti montaggi di componenti a secco.