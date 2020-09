Asili nido gratis, ma con una giusta differenziazione per reddito.

In molti mi state chiedendo dei fondi per gli asili nido: dopo le dovute verifiche di bilancio ci siamo. Anche quest’anno un fondamentale servizio per le famiglie sarà gratuito sotto una certa soglia di reddito familiare, dai costi molto bassi per i redditi un pochino più alti, senza sconti per i redditi alti (come è giusto che sia secondo un principio di tassazione progressiva profondamente costituzionale).