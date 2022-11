Asfalti e pubblica illuminazione per l’Africa-Macelli

Asfaltatura di via Campania entro fine mese, poi pubblica illuminazione in via del Serraglio e nuovi interventi alla palestra “Tommasi”. Sono alcuni degli obiettivi “a corto raggio” che l’amministrazione comunale di Pietrasanta presenterà ai cittadini residenti nei quartieri Africa e Macelli, da dove domani (martedì) alle 18 inizieranno gli incontri messi in calendario per fare il punto della situazione ma, soprattutto, raccogliere “alla fonte” bisogni urgenti e riflessioni più ampie.

“Su queste due zone ci siamo dedicati in modo particolare alla messa in sicurezza della rete viaria – ha ricordato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti che sarà agli incontri insieme ad assessori e consiglieri comunali – e siamo riusciti a dare buone risposte anche sull’offerta ricreativa alla comunità, rigenerando il dismesso parco giochi di via Settembrini e attrezzando l’area fitness in via Bernini. Ma, come sempre, restiamo a disposizione dei cittadini, che invito a partecipare a questo e ai successivi appuntamenti, per individuare con il loro contributo situazioni ulteriori su cui poter lavorare”. “Con l’asfaltatura di via Campania – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – completiamo la manutenzione stradale dell’isolato di Macelli che mancava, in modo organico, da quarant’anni. E’ in corso di progettazione, invece, l’installazione dei nuovi punti luce a led su via del Serraglio che contiamo di avviare subito all’inizio del 2023, proseguendo nell’operazione generale di efficientamento energetico sul nostro territorio”.

L’incontro di martedì è in programma negli spazi dell’associazione “La Rosa Bianca” in via Bernini. Il successivo, rivolto alla frazione di Valdicastello, è fissato per giovedì 10 novembre, sempre alle 18, nella canonica della locale parrocchia.