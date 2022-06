Asfaltature, lunedì via ai lavori sulla Sarzanese

Partono lunedì 13 giugno e proseguiranno per una decina di giorni, i lavori di asfaltatura della via Sarzanese in località Cannoreto/Vecchiuccio, nel tratto compreso fra la rotatoria al confine con il Comune di Camaiore e l’ingresso dell’impianto La Cava.

Un intervento che si inserisce nel generale piano di “riordino e messa in sicurezza degli accessi viari a Pietrasanta – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – e che segue alle stesse operazioni già effettuate su viale Apua e via Unità d’Italia. Ora ci occupiamo della principale direttrice da sud, strada che non è più di competenza provinciale visto che l’ultima amministrazione di centro sinistra l’ha acquisita ma senza richiederne il ripristino preventivo, nonostante le condizioni del manto viario fossero tutt’altro che ottimali”.

Sono circa 220 mila euro i fondi stanziati per l’asfaltatura del tratto interessato, “uno sforzo davvero importante, considerando che il costo del bitume è cresciuto del 40% negli ultimi mesi – puntualizza ancora Marcucci – e durante il quale risolveremo definitivamente anche il problema del pozzetto Telecom nelle vicinanze della Cava, che a causa dell’anomalo dislivello sul piano stradale crea grossi pericoli per la circolazione”, ha aggiunto Marcucci.

Per consentire l’esecuzione dei lavori il Comando di polizia municipale di Pietrasanta ha istituito sul tratto interessato, dal 13 al 24 giugno esclusi sabato e domenica, nella fascia oraria 8-18,30, il divieto di sosta con rimozione sui due lati, anche nelle parti sterrate a margine della carreggiata, e il senso unico alternato regolato da movieri o semaforo di cantiere.