Asfaltatura-lampo in piazza Duomo: lavori finiti

Con oltre dieci giorni di anticipo sulla tabella di marcia si sono conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza Duomo a Pietrasanta.

Un intervento da circa 190 mila euro iniziato lunedì, con l’allestimento del cantiere e che “grazie al forte impegno della ditta Del Debbio e a condizioni meteo che ci hanno sicuramente aiutato – ha rimarcato l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – è stato terminato ben prima del 21 ottobre, data che la stessa ditta ci aveva indicato per il fine lavori”.

Soddisfatto per aver ridotto notevolmente il periodo di inevitabile disagio provocato dal cantiere a cittadini ed esercenti del centro storico, l’assessore Marcucci ha comunicato che la parte riasfaltata resterà ancora per alcuni giorni interdetta al transito veicolare, per agevolare il corretto assestamento dell’asfalto architettonico appena steso.