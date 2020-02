ASD Seravezza Pozzi Calcio – Un caloroso benvenuto ad Antonio Bongiorni nello Staff Tecnico

La società asd Seravezza Pozzi Calcio è lieta di comunicare l’ingresso nello staff tecnico di Antonio Bongiorni che, dal 1/7/2020, ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area sportiva, figura che avrà il compito di supervisionare l’assetto tecnico del settore giovanile.

Bongiorni nella sua carriera, oltre a lavorare per circa un trentennio con società di spicco come Atalanta e, adesso, alla Juventus da 5 anni, fino al 30/6 p.v., è l’artefice del miracolo Margine Coperta, società giovanile fra le più blasonate del panorama calcistico italiano, dalla quale sono usciti giocatori del calibro di Bonaventura, Pazzini, Montolivo, Vannucchi solo per citare alcuni di quelli giunti fino in serie A.

Per la società Seravezza Pozzi Calcio è motivo di grande orgoglio aggiungere un vero e proprio fuoriclasse come Antonio Bongiorni allo staff tecnico, con la sua esperienza andrà ad accrescere le potenzialità della squadra, a dimostrazione della bontà del progetto intrapreso dal presidente Vannucci e dalla società . La lungimiranza del programma, così come le grandi capacità di coloro che ne sono parte integrante, hanno fatto fin da subito la differenza nella scelta da parte di Bongiorni che, ben lieto di abbracciare il mondo seravezzino, ha da subito dimostrato grande attenzione e intraprendenza nel dare il suo apporto alla causa.

Diamo ad Antonio Bongiorni il benvenuto, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni calcistiche.

Confermato il resto dello staff tecnico dirigenziale anche per la prossima stagione, visto l’ottimo lavoro svolto fino ad ora, a partire dal D.s della prima squadra, Matteo Vitaloni , al responsabile del settore giovanile, Sergio Ridolfi , al d.s. del settore giovanile, Marco Bertolini, al Responsabile organizzativo della Scuola Calcio, Stefano Menchini.

Asd Seravezza Calcio.

D.g. Edo Luisi