Archiviati i campionati italiani di pugilato femminile, la Pugilistica Lucchese cerca adesso il pass per le fasi finali nazionali (che si terranno dal 18 al 21 Maggio) al torneo interregionale di qualificazione ai campionati italiani Schoolboy e Junior di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in programma dal 23 al 25 Aprile.

Lemmi è longilineo e molto alto per la sua categoria, ed ha un bagaglio tecnico notevole, che gli permette di colpire di rimessa e muoversi agilmente sul ring, ma difetta di esperienza, avendo all’attivo solo tre incontri, anche se vinti. Sono ben quindici gli avversari presenti agli interregionali nella sua categoria e, anche in questo caso, saranno in quattro a qualificarsi per le finali nazionali, dopo tre giorni che si preannunciano davvero impegnativi. Il ragazzo, seguito dal maestro Fancelli, è però ben preparato, e con il suo pugilato dalla distanza può comunque far valere la sua capacità di adattamento all’avversario. Quindi, se riuscirà a mantenere la concentrazione, (cosa non facile essendo un torneo nazionale dove l’emotività ha un peso enorme) potrà ambire al successo finale.