Artisti internazionali per lo “Stabat Mater” in Duomo

La città di Pietrasanta, patria dell’arte figurativa, abbraccia la lirica internazionale.

Domenica 10 aprile, alle 17, in occasione delle festività pasquali, il Duomo di San Martino ospiterà un affascinante e inedito concerto, promosso dal soprano Mimma Briganti con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’artista pietrasantina, acclamata interprete in Italia e all’estero delle più famose eroine del melodramma come Violetta (da La Traviata di Verdi), Mimì e Musetta (La Bohème di Puccini) e, nella prosa, di Miranda, ne “La Tempesta” di Shakespeare, si esibirà insieme alla contralto giapponese Yasuko Ido e con l’accompagnamento del Maestro Stefano Adabbo, all’organo, nello “Stabat Mater” di G.B. Pergolesi, una delle massime composizioni di musica sacra eseguite sulla passione di Cristo e sul dolore della Vergine davanti alla croce.

Yasuko Ido ha collaborato, tra gli altri, con Luciano Pavarotti, Vladimir Chernov e Miriam Gauci e vanta prestigiose esibizioni in tutto il mondo: nella sala concerti delle Nazioni Unite a New York, a Tokyo, in Olanda, Germania, Francia e, naturalmente, Italia.

Il Maestro Adabbo, diplomato all’istituto musicale “Boccherini” di Lucca, è stato Direttore del coro al Teatro “La Fenice” di Venezia, al “Regio” di Parma e del Coro Lirico Toscano, collaborando, nel corso della sua carriera, con personalità del calibro di Riccardo Muti, Zubin Mehta e Daniel Oren.

La partecipazione al concerto è gratuita, l’accesso sarà consentito secondo le disposizioni anti covid vigenti. Per informazioni: 0584 795500.