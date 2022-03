“Artisti a Pietrasanta”, una mostra con… staffetta

Sarà una staffetta d’arte, quella ospitata dal 12 al 28 marzo nella Sala del San Leone a Pietrasanta. Per la collettiva “Artisti a Pietrasanta”, organizzata dall’associazione Toscana Cultura e curata da Lucia Raveggi, con il patrocinio del Comune, si avvicenderanno infatti diversi autori contemporanei con dipinti, sculture e fotografie, configurando di fatto due esposizioni in una: “La vivacità culturale è uno dei tratti distintivi di Pietrasanta – commenta il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – e questa formula particolare, proposta dall’associazione Toscana Cultura, la rispecchia perfettamente”.

Dal giorno del vernissage (apertura in programma alle 11) a sabato 19 marzo saranno 24 gli artisti emergenti protagonisti dell’esposizione, mentre da domenica 20 alla chiusura la Sala del San Leone accoglierà le opere di 29 autori, con un parziale tournover interno.

All’inaugurazione, oltre al primo cittadino di Pietrasanta interverrà anche il presidente di Toscana Cultura, Fabrizio Borghini.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, dalle 16 alle 19.

Ingresso secondo normative anti covid vigenti.