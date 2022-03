Artigianato artistico, inaugurata la mostra “Armonie in bianco” a Pietrasanta (Lucca)

In mostra oggetti e opere dei maestri artigiani toscani selezionati per il progetto “Galleria dell’Artigianato”



Pietrasanta, 12 marzo 2022 – Un viaggio nel bianco e nelle sue molteplici sfumature, quasi un richiamo a luce e purezza, frutto della creatività e dell’eccellenza dell’artigianato toscano.

“Armonie in bianco” è il titolo della mostra inaugurata oggi alla Sala delle Grasce del Centro culturale Luigi Russo di Pietrasanta (Lucca) nell’ambito del progetto “Galleria dell’artigianato”.

Il progetto Galleria dell’Artigianato – www.galleriartigianato.it www.facebook.com/ galleriadellartigianato – è stato promosso dalla Regione Toscana e realizzato da Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, con Confartigianato Imprese Toscana e CNA Toscana.

La mostra inaugurata oggi ha visto il prezioso supporto del Comune di Pietrasanta.

Fino a domenica 3 aprile (ingresso gratuito) saranno esposti oggetti di design, sculture, ceramiche, creazioni tessili, accessori di moda e altre opere realizzate da 24 artisti toscani. Continua così il percorso di “Galleria dell’artigianato” nella bellezza del saper fare, nell’ingegno e nell’arte degli artigiani toscani che da secoli abbelliscono case e persone, e che trovano nelle nuove generazioni continuità, riletture della tradizione e/o innovazione nelle lavorazioni e nei materiali.

Dopo le edizioni del 2021 con le mostre “Splendide Trame” a Grosseto e con “Viaggio in Toscana” a Firenze, e attraverso il sito www.galleriartigianato.it ed i canali social, Artex continua a presentare l’alto artigianato toscano, universo variegato di artigiani che producono pezzi unici e/o piccolissime serie, di alto livello qualitativo e di grande valore, che vanno a costituire un mercato “haut de gamme” destinato a collezionisti, dettaglianti specializzati, gallerie d’arte, musei.

“Artex continua la propria missione di valorizzazione e promozione delle eccellenze artistiche toscane – commenta il presidente di Artex Giovanni Lamioni – mostrando al grande pubblico un artigianato estremamente qualificato, composto da straordinari artigiani che esprimono le loro capacità attraverso produzioni differenziate sia per quanto concerne i materiali, sia per quanto concerne gli stili.

Questo segmento dell’artigianato artistico toscano ha un fortissimo valore culturale e contribuisce a diffondere una nuova immagine dell’artigianato, che identifica queste produzioni con le moderne arti decorative.

Contemporaneamente però è un settore che ha bisogno di sostegno per individuare nuovi mercati, nuovi soggetti di riferimento e per accrescere la propria visibilità: questo è l’obiettivo che ci poniamo con il progetto galleria dell’Artigianato nelle sue varie azioni”.

“L’artigianato e l’artigianalità sono fra le eccellenze di Pietrasanta e valori che ne hanno tracciato la storia artistica, commerciale ed economica – aggiunge il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti – . Le nostre fonderie, i marmisti e i laboratori sono famosi in tutto il mondo, scelti da grandissimi maestri della scultura per dare forma alle loro opere. Accogliere alla Sala delle Grasce, nostro piccolo gioiello, una mostra sull’alta manifattura organizzata da Artex, che lavora proprio alla tutela e alla promozione delle produzioni artistiche e tradizionali, in Italia e sui principali mercati esteri, prosegue e impreziosisce questa tradizione che è un autentico tratto distintivo per la nostra città, in Versilia e a livello internazionale”.

La Presidente di Confartigianato Imprese Lucca, Michela Fucile, evidenzia come “ancora una volta la ‘Piccola Atene’ vuole proporsi come elemento di attrazione tra quello che è l’artigianato artistico e tradizionale legato alle fonderie e al marmo, con opere realizzate con il bianco di Carrara che, girando per Pietrasanta, possiamo ammirare un po’ ovunque e che sono state realizzate da artigiani su bozzetti del grande artista Fernando Botero. L’artigianato è anche legato alla tessitura, ricordiamo i broccati ed il filaticcio lucchese piuttosto che la lavorazione dell’oro o la realizzazione da parte di artigiani di capi di abbigliamento per le più grandi firme italiane. Tutti dovrebbero sapere che l’artigianato non è statico, ma si evolve in continuazione con la sperimentazione di nuovi materiali, nuove tecniche di lavorazione, nuovi macchinari che lo rendono sempre attuale. Come si fa a non amare l’artigianato in tutte le sue accezioni?”.

“Pietrasanta è il posto perfetto per questa iniziativa – commenta il presidente di CNA Lucca, Andrea Giannecchini – che si inserisce autorevolmente nel percorso di valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale della Regione Toscana portato avanti da Artex sul territorio regionale. Questa cittadina è un crogiuolo di storia e tradizione artigiana senza eguali e incarna le espressioni più altre dell’artigianato di qualità coi suoi antichi laboratori del marmo e le sue fonderie famose in tutto il mondo. Un palcoscenico unico per una mostra che richiama i temi della qualità e dell’eccellenza del made in Tuscany. Continua così, con passione ed entusiasmo, la promozione di questo settore che oltre a mostrare il bello del saper fare, richiama ai valori più alti di arte e cultura della nostra terra”.

Si potrà visitare la mostra “Armonie in bianco” fino a domenica 3 aprile (orari: feriali 16/19 – festivi 10/13 e 16/19). In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, dal 28 marzo al primo aprile, la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.