Arte, riaperta la galleria comunale di Barga

BARGA – La Galleria Comunale di via di Borgo torna ad aprire i battenti per regalare alla comunità barghigiana un lungo periodo di arte bella ed a 360° gradi: sculture, fotografie, disegni, installazioni, olii su tela e tanto altro nella mostra In Comune promossa dalle artiste Giorgia Madiai e Kerry Bell che rimarrà aperta tutti i giorni fino al 15 gennaio prossimo.

All’esposizione partecipano artisti che vivono nel territorio della Valle del Serchio e in Toscana, accomunati dal linguaggio dell’arte. Una lingua che si traduce in espressioni pittoriche, scultoree, fotografiche, di design e performative, al di là di ogni formazione e percorso. Spazi in comune, intenti in comune, voglia di esprimersi in comune: questo il progetto, in continua evoluzione e apertura a chi vorrà partecipare, visitabile da per tutto il periodo delle feste.

Oltre alle artiste Giorgia Madiai e Kerry Bell, troverete le opere di circa una cinquantina di artisti, perlopiù quasi tutti legati a Barga.