Arte e buon cibo: “Un giardino alla Locanda “. . . . del Ciocco

BARGA – Si intitola “un giardino alla locanda” l’ultima installazione artistica della pittrice fornacina Sandra Rigali, che presenta in questa occasione oltre 20 opere realizzate in questi ultimi anni, tutte a tema floreale. La novità interessante sta nel fatto che le opere sono state posizionate all’interno del ristorante la Locanda che si trova presso lo stadio del Ciocco a Castelvecchio Pascoli.

Sono fiori, tanti fiori alcuni reali altri di fantasia che posizionati alle pareti del ristorante vanno a caratterizzare e ad arricchire l'incontro tra arte e cucina. Non è certo una novità unire l'arte pittorica con il buon cibo ma questo caso lo è in quanto si tratta di opere floreali in un periodo dell'anno molto particolare. Per l'occasione anche il ristorante ha voluto caratterizzare il menù presentando alcuni piatti che potremmo definire primaverili e ricchi di colori.



L’abbinamento tra arte e cucina viene vissuto dall’artista come un segnale di apertura, l’arte che esce dalle sale museali e raggiunge la gente li dove si riunisce i si incontra, in questo caso per consumare del buon cibo.

fonte noitv



La mostra con le sue oltre 20 opere, va di fatto ad arricchire le pareti del ristorante trasformando l’accogliente ambiente quasi in uno speciale Eden.