Arte: due finissage e quattro nuove mostre a Pietrasanta, tutti gli eventi espositivi da non perdere

Due weekend d’arte intensissimi a Pietrasanta con quattro nuove mostre e due finissage da non perdere. Il dinamismo culturale della Piccola Atene trova riscontro nella periodica turnazione delle mostre ospitate nelle sue tante sale espositive ad ingresso libero che insieme alle quaranta gallerie d’arte presenti nel perimetro del centro storico compongono una proposta artistica unica ed adatta per tutte le stagioni. Gli eventi espositivi sono organizzati e promossi dal Comune di Pietrasanta.

E’ l’ultimo fine settimana per visitare la mostra rivelazione dell’artista argentina Silvina Spravkin nella Sala delle Grasce El Cuarto de las Maravillas (è visitabile fino a domenica 11 ottobre dalle 17.00 alle 20.00) e la scultura Tempo di Alda Marina Iaconianni nell’atrio del Comune di Pietrasanta (è visitabile fino a sabato 10 ottobre dalle 9.00 alle 13.00). Hanno già invece salutato negli scorsi giorni la città con quasi 50 mila visitatori le sculture tatuate di Fabio Viale. La sua Truly è stata la mostra dell’estate.

Quattro sono le mostre in apertura in appena due settimane: la collettiva di artiste coreane EstremA Oriente nella Sala del San Leone (vernissage sabato 10 ottobre alle ore 18.00), Scultura come paesaggio di Tommaso Milazzo nella Sala delle Grasce (vernissage sabato 17 ottobre alle ore 17.00), l’attesa mostra autunnale dal titolo Tempo dei maestri della scultura ceramica Bertozzi e Casoni (vernissage sabato 17 alle ore 18.00) e De Rerum Natura nell’anno del ventennale dalla nascita di Asart (Artisti Scultori Associati) nel Chiostro di S. Agostino (vernissage domenica 18 ottobre alle ore 17.00).

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366.6993039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts