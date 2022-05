Arrosto di vitello in tegame. La ricetta giusta con i trucchi ed i consigli che servono per avere delle fettine morbide e succose che si tagliano perfettamente senza sbriciolarsi. L’arrosto di vitello in pentola si prepara senza accendere il forno e quindi con un bel risparmio di energia elettrica, basta conoscere le poche semplici regole che servono per scegliere il taglio giusto e fare la cottura in pentola. L’arrosto è il secondo piatto che sulla tavola delle feste non può mancare e forse tu non lo sai ma lo puoi preparare il giorno prima senza stress. Andiamo insieme in cucina e poi…Tutti a tavola con Cinzia.